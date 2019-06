Challenger Parma 2019, Federico Gaio: “Match fantastico, bravo Zeppieri”

Federico Gaio e Tommy Robredo sono i finalisti degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna | Gold Bet Tennis Cup 2019. Lo spagnolo ha superato il tedesco Julian Lenz (costretto al ritiro per problemi alla schiena sul 5-0 nel primo set), mentre il faentino si è imposto per 6-4 3-6 7-6(3) su Giulio Zeppieri in un derby palpitante fino all’ultimo punto. L’ultimo atto andrà in scena domani alle ore 17.00.

“Abbiamo giocato un match incredibile – ha dichiarato Gaio al termine dell’incontro – devo fare i complimenti a Giulio. Ci stiamo allenando entrambi a Latina da alcune settimane e sto iniziando a conoscerlo. Sapevo del suo livello di gioco, è stato davvero bravo. Sono felice di essere arrivato in finale, dopo tre ottimi tornei dove ho trovato continuità. Sono sulla strada giusta”. In finale Gaio affronterà Tommy Robredo. Un solo precedente tra i due, disputato a Marbella a fine marzo e vinto dall’azzurro in tre set. “Nell’occasione fu il primo turno del torneo – ricorda Gaio – domani ci ritroveremo in finale. Tommy è un grandissimo professionista, sa bene cosa fare”.

Nella proiezione live del ranking Atp Gaio raggiungerebbe la posizione numero 166 in caso di vittoria (144 nella Race) e 174 in caso di sconfitta.

© riproduzione riservata