Challenger Francavilla al Mare 2019, al via la prima tappa della Race to MEF

Tutto pronto a Francavilla al Mare per l’esordio ufficiale della Race to MEF Challenger, grande novità del 2019 che mette in palio una wild card per il main draw del torneo Challenger 80 della settimana successiva (22 – 28 aprile 2019). Nella giornata odierna è stato stilato il tabellone ufficiale della prima tappa, in programma sui campi in terra battuta dello Sporting Club Francavilla al Mare da giovedì 11 a venerdì 19 aprile. Ben 34 gli iscritti (Open LIM. 2.8), fra cui diversi giocatori stranieri. di cui 4 teste di serie: (1) Tomislav Brkic, (2) Aldin Setkic, (3) Gianluca Di Nicola, (4) Walter Trusendi.

La manifestazione prenderà il via con i classificati 2.8 e proseguirà nei giorni successivi con l’ingresso in gara delle altre categorie. Prevista una giornata di stop, domenica 14 aprile, per consentire ai giocatori di partecipare ai rispettivi campionati a squadre, prima delle semifinali di giovedì 13 e della finalissima di venerdì 19.

Lo spettacolo sta per cominciare.

