Serie B, le ragazze dello Junior Milano tornano subito al successo

L’aria di casa fa bene alle ragazze dello Junior Tennis Milano che, dopo il passo falso di giovedì scorso a Bari contro l’Angiulli, tornano immediatamente al successo nel confronto casalingo contro il Tc Cagliari (3-1). Una vittoria molto importante per il club di via Cavriana che ha ritrovato Federica Prati e la sua presenza si è fatta subito sentire. La 23enne singolarista numero 1 dello Junior ha aperto le danze superando la sarda Anna Floris al terzo set. K.o. invece per Krystyna Pochtovik contro Barbara Dessolis, ma è stata Francesca Falleni a riportare subito la formazione meneghina in vantaggio grazie alla vittoria su Francesca Piu. Il punto decisivo è arrivato poi dal doppio Prati/Falleni che si è dimostrato ancora una volta particolarmente solido e affidabile contro Floris/Dessolis, sconfitte per 6-4 6-4. Grazie a questo successo, la squadra femminile dello Junior Tennis vola ora a 6 punti e ritrova il secondo posto nel girone 4 a pari punti con le pugliesi dell’Angiulli. Niente da fare, invece, per i maschi che nella trasferta di San Giuseppe Vesuviano, contro il Team Avino, hanno raccolto la terza sconfitta stagionale. D’altra parte era difficile fare meglio contro una formazione tra le più forti e attrezzate di tutto il campionato, una compagine che attualmente occupa il secondo posto nel sesto raggruppamento dietro il Ct Mario Stasi Lecce a punteggio pieno.

“Le ragazze hanno giocato un’ottima partita contro un avversario di livello come il Tc Cagliari – ha commentato il direttore tecnico dello Junior Tennis Milano, Fantasio Piscopo -. Il ritorno in campo di Federica Prati è stato particolarmente importante, non a caso ha ottenuto una vittoria contro una giocatrice come Anna Floris che è stata tra le prime 150 giocatrici del mondo (best ranking 129 raggiunto nel 2010, ndr). Ma tutte sono state brave. Per quanto riguarda i ragazzi, sapevamo che quest’anno sarebbe stata durissima – prosegue Piscopo -, eppure la squadra che ho visto pochi giorni fa in casa contro il Tc Livorno sa giocare un ottimo tennis”. Archiviata questa terza giornata, i campionati si fermano per lo svolgimento degli Internazionali BNL d’Italia 2019 e si tornerà in campo domenica 19 maggio, giorno della finale a Roma. Le ragazze andranno in Toscana per la sfida in trasferta contro il Ct Firenze (prima in classifica) mentre i maschi ospiteranno gli avversari del Park Tennis Genova in un’altra sfida davvero difficilissima. Di fatto siamo al giro di boa del campionato di Serie B e le squadre dello Junior, che devono ancora osservare il turno di riposo, sono chiamate a dare un segnale forte nei rispettivi gironi.



RISULTATI – Serie B femminile, terza giornata

Junior Tennis Milano b. Tc Cagliari 3-1

Federica Prati (J) b. Anna Floris (C) 2-6 6-3 6-2; Barbara Dessolis b. Krystyna Pochtovyk (J) 6-4 6-2; Federica Falleni (J) b. Francesca Piu (C) 6-1 6-3; Prati/Falleni b. Floris/Dessolis 6-4 6-4.

Serie B maschile, terza giornata

Team Avino b. Junior Tennis Milano 6-0

Enrico Fioravante (A) b. Matteo Battaglia (J) 6-1 6-0; Marco Navarra (A) b. Boris Sarritzu 6-0 6-2; Dante Gennaro (A) b. Stefano Rieti (J) 6-4 6-4; Simone Sorbino (A) b. Filippo Bosi (J) 6-0 6-3; Navarra/Sorbino b. Bonatti/Dossena 6-2 6-1; Gennaro/Fioravante b. Rieti/Battaglia 6-1 6-3.

