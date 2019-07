Wta Bucarest 2019, prosegue il sogno di Martina Di Giuseppe: è in semifinale

Una strepitosa Martina Di Giuseppe supera la ceca Barbora Krejcikova con il punteggio di 6-4 6-4 e vola in semifinale al Wta International di Bucarest, la prima in carriera nel circuito maggiore. Prestazione sontuosa da parte dell’azzurra, che in 84 minuti di gioco ha messo in mostra tutto il suo repertorio, ricco di smorzate, variazioni e continui cambi di ritmo. La tennista romana, brava ad approfittare in diverse occasioni di una tenera seconda di servizio da parte dell’avversaria, ha gestito con estrema lucidità i momenti chiave dell’incontro. Match impeccabile a 360°, chiuso con l’ormai noto marchio di fabbrica: la smorzata. In semifinale Di Giuseppe affronterà la kazaka Elena Rybakina, vincitrice in due set sulla slovacca Viktoria Kuzmova.

LA CRONACA COMPLETA

© riproduzione riservata