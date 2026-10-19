ATP 250 Bruxelles 2026, Cinà si ferma al primo turno: Munar passa in due set

Si ferma al primo turno il percorso di Federico Cinà all’ATP 250 di Bruxelles 2026. Dopo aver superato le qualificazioni, il tennista si arrende a Jaume Munar, che si impone con il punteggio di 6-4 6-3 in poco meno di un’ora e venti minuti di gioco.

L’incontro è rimasto equilibrato nella prima fase, con entrambi i giocatori capaci di difendere i propri turni di battuta. La svolta è arrivata nel decimo game, quando lo spagnolo ha alzato il livello, approfittando di alcuni errori dell’avversario e facendo emergere la differenza di esperienza e classifica tra i due. Munar ha così trovato il break decisivo, chiudendo il primo set sul 6-4.

Nel secondo parziale non c’è stata praticamente partita: lo spagnolo ha preso subito il controllo degli scambi, mentre Cinà non è riuscito a reagire. Il 6-3 finale fotografa un set quasi a senso unico, nel quale Munar ha gestito senza particolari difficoltà il vantaggio acquisito, nonostante un leggero passaggio a vuoto sopra 4-0

Resta comunque positiva la settimana di Cina, capace di superare le qualificazioni e guadagnarsi un posto nel tabellone principale. Da rivedere, invece, l’atteggiamento mostrato dopo il break subito nel primo set: la reazione è mancata e il giovane tennista ha finito per arrendersi troppo presto.

Buona prova per Munar, che al prossimo turno affronterà Fils in una sfida che riporta alla memoria lo spettacolare confronto tra i due al Roland Garros di due anni fa. Un appuntamento interessante, con lo spagnolo chiamato a confermare quanto di buono mostrato all’esordio.

Out anche Guerrieri

Anche Andrea Guerrieri ha salutato il cemento indoor belga al primo turno. Dopo aver superato le qualificazioni, l’azzurro si è arreso 6-1 6-2 in 1 ora e 1 minut0 allo statunitense Alex Michelsen (numero 5 del seeding). Il classe ’98 ha faticato a tenere il ritmo di Michelsen e ha dovuto fare gli straordinari per muovere il proprio punteggio. Rimane l’ottimo percorso nel tabellone cadetto: seconda qualificazione negli ultimi due mesi dopo quella dello US Open.