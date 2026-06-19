Colloquio tra Alcaraz e Coello a Marbella: entrambi vittime di problemi al polso

A due mesi dall’infortunio, Carlos Alcaraz è ancora alle prese con i problemi al polso che lo costringeranno a saltare l’appuntamento più atteso della stagione sull’erba, Wimbledon. Lo spagnolo ha partecipato da spettatore all’evento di padel “Reserve Cup Marbella 2026”, che includeva tra i migliori giocatori del mondo, come Ale Galan, Mike Yanguas, Javi Leal e Arturo Coello. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un piccolo colloquio con il murciano al termine del match: Coello, infatti, ha riscontrato qualche problema al polso, con il tutore portato dallo stesso nelle ultime settimane a certificare un disagio fisico in quella zona del corpo. Un confronto tra due grandi atleti dei rispettivi sport, interessati da un problema comune e dalla volontà di risolverlo il prima possibile.