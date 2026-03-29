Masters 1000 Miami 2026, Sinner-Lehecka interrotta per pioggia: gli aggiornamenti

È stata interrotta per pioggia la partita tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valida per la finale del Masters 1000 di Miami 2026. Dopo essere cominciata con un’ora e mezza di ritardo, la partita si stava disputando regolarmente quando la pioggia è tornata ad abbattersi sulla città della Florida. Sinner aveva vinto il primo set per 6-4 ed era avanti 30-15 nel game inaugurale del secondo quando è arrivato un acquazzone e i due giocatori hanno lasciato di corsa il campo. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO 00.30 – Non prima delle 00.45.

AGGIORNAMENTO 00.00 – Non prima delle 00.30.

AGGIORNAMENTO 23.45 – Non prima delle 00.15.

AGGIORNAMENTO 23.30 – Non prima della mezzanotte italiana.