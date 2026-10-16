Masters 1000 Shanghai 2026: Medvedev supera Paul, ora tallona Cobolli nella Race

Daniil Medvedev batte una buona versione di Tommy Paul nell’ultimo quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai 2026. Il punteggio finale è 6-3 1-6 6-3 in 2 ore e 8 minuti. Paul paga caro un passaggio a vuoto ad inizio terzo set, dopo un toilet-break di Medvedev. Entrambi giocano una partita di ottimo livello, fatta di scambi lunghi, lotta e tanta corsa. In ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino, il russo sale a quota 3420 punti. Dista ora solo 120 punti dal quinto posto di Flavio Cobolli e ha la concreta occasione di scavalcare l’azzurro.

In semifinale, Medvedev affronterà Rafa Jodar che attualmente si trova nono nella Race. Alla luce della rinuncia di Jannik Sinner, il nono diventa l’ultimo posto valido per qualificarsi a Torino. Il vincitore dello US Open 2021, qualora trionfasse a Shanghai avrebbe un piede e mezzo alle Finals. Con la vittoria del titolo, si isserebbe a 4020 punti, a ridosso della soglia di qualificazione di 4265. Paul, invece, si ferma al 12esimo posto a quota 2585. Nel migliore degli scenari, che per lui coincide con la sconfitta di Jodar in semifinale, sarà a 324 punti dal nono posto. Mantenendo il livello espresso contro Medvedev, però, potrebbe diventare un cliente scomodo per la volata finale verso Torino.

Alla vigilia delle semifinali del Masters 1000 di Shanghai, la Race si configura così: