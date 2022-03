Daniil Medvedev e la lotta al numero uno ATP: quali sono le possibilità degli inseguitori?

Daniil Medvedev è il nuovo 27° numero uno nella storia del ranking ATP. Il russo, alla luce della sconfitta patita a Dubai da Novak Djokovic ai quarti di finale e delle note vicende che non hanno permesso al serbo di difendere il titolo agli Australian Open, si è preso la vetta della classifica dopo una supremazia dei Fab Four che perdurava da circa 18 anni (febbraio 2004). In virtù di questo intreccio di situazioni, il moscovita si ritrova dunque da questo lunedì in prima posizione a soli 150 punti da Nole.

RANKING ATP AGGIORNATO AL 28 FEBBRAIO 2022

1. Daniil Medvedev 8615

2. Novak Djokovic 8465

3. Alexander Zverev 7515

4. Rafael Nadal 6515

5. Stefanos Tsitsipas 6445

Come potete notare sopra, sebbene lo scarto di punti tra Medvedev e Djokovic sia risicato (150), le chance di quest’ultimo di riprendere il comando della classifica entro breve sono poche ma esistono (a breve entreremo nel dettaglio). Secondo le ultime news, infatti, le possibilità per Nole di prender parte ai prossimi tornei di Indian Wells e Miami, tornei nei quali avrebbe avuto grosse chance per riscattarsi, sembrano essere scarne senza il vaccino.

Daniil Medvedev è sicuro di restare al primo posto almeno fino al 20 marzo. Dopodiché, anche se Nole non dovesse giocare come sembra a Indian Wells, il russo non sarebbe affatto certo di rimanere in vetta dal 21 marzo in quanto al termine del torneo californiano gli verranno sottratti 250 punti (titolo di Marsiglia del 2021).

Con questa piccola cambiale in scadenza, dati i 150 punti di divario tra lui e Djokovic, nel giorno dell’aggiornamento della classifica che avverrà il 21 marzo, il moscovita dovrà raggiungere almeno i quarti di finale ad Indian Wells per NON tornare al secondo posto. Con un piccolo gioco di sottrazioni e somme, potrete constatare quanto suddetto.

Per esaminare i possibili cambiamenti nel ranking nei prossimi mesi – fino all’ultimo torneo disponibile prima del Roland Garros – sono andato a vedere l’ammontare dei punti in scadenza dei primi quattro al mondo. Alexander Zverev è il giocatore con più punti da “difendere” fino allo Slam parigino (escluso) tra i 500 punti di Acapulco e i 1000 di Madrid più altri punti sostanziosi da dover scontare.

PUNTI TOTALI IN SCADENZA FINO AL ROLAND GARROS ESCLUSO

Alexander Zverev 1950 punti

Rafael Nadal 1860 punti

Novak Djokovic 1575 punti

Daniil Medvedev 860 punti

Se da una parte è vero che la stagione su terra sia da sempre quella meno redditizia per Daniil, è altrettanto vero che esclusa la deadline di Marsiglia avrà pressoché la metà dei punti da dover salvaguardare rispetto agli inseguitori. Inoltre, senza fare il passo più lungo della gamba e concentrandoci sull’immediato, Indian Wells e Miami rappresenteranno un banco di prova di enorme rilevanza per il russo attraverso cui potrà provare a distaccarsi ulteriormente da Nole e compagnia. Il motto, alla fine, è sempre lo stesso: “I punti non si difendono ma si conquistano”.

Da contraltare, Medvedev avrà un’estate calda e un autunno rigido con una rete fitta di impegni e punti che peseranno tonnellate.

PUNTI IN SCADENZA SUDDIVISI PER MESI DI MEDVEDEV

AGOSTO 1510

SETTEMBRE 2000

OTTOBRE 90

NOVEMBRE 1600

TOT: 5200 punti negli ultimi quattro mesi del 2022.

Nadal invece appare piuttosto lanciato dopo i primi tre titoli stagionali: qualora lo spagnolo riuscisse a confermare i risultati dello scorso anno sulla terra, le sue chance di poter ritornare in cima si farebbero molto concrete (sempre che riesca a giocare con continuità). Da aggiungere ai 1860 punti di sopra, difatti, ci sono anche:

1000 punti del Roland Garros (titolo 2020)

360 punti di Wimbledon (semifinale 2019)

500 punti dell’Open del Canada (titolo 2019)

45 punti di Washington della passata stagione quando perse con Lloyd Harris.

Da Parigi compreso fino al termine della stagione, Rafa Nadal avrà in scadenza soli 1905 punti (sono zero i punti in scadenza da agosto). A questi ritmi e con gli ultimi quattro mesi dell’anno in cui Medvedev dovrà provare ad avvicinarsi a quei risultati stratosferici del 2021, prevedere un cambio della guardia è tutt’altro che utopia. Quando? La prima data utile potrebbe essere il 12 settembre, data in cui scadranno i 2000 punti di Flushing Meadows. Ma non è detto che non possa avvenire anche prima.

Su Nole, invece, è difficile fare previsioni dal momento in cui ancora non è del tutto chiaro dove potrà partecipare (potrebbe esserlo oggi, ma non domani viste le evoluzioni della pandemia).

PUNTI IN SCADENZA NEI PROSSIMI TRE MESI PRE-ROLAND GARROS

DANIIL MEDVEDEV

21 MARZO – 250 punti W Marsiglia

04 APRILE – 180 punti QF Miami

18 APRILE – 180 punti SF Monte Carlo

25 APRILE – 150 punti F Barcellona

09 MAGGIO – 90 punti R16 Madrid

16 MAGGIO – 10 punti R32 Roma

TOT: 760 punti in scadenza fino al mese di aprile compreso

TOT: 860 punti in scadenza totali alle porte del Roland Garros

NOVAK DJOKOVIC

04 APRILE – 45 punti R16 Miami

18 APRILE – 90 punti QF Monte Carlo

25 APRILE – 90 punti SF Belgrado 1

09 MAGGIO – 500 punti W Madrid

16 MAGGIO – 600 punti F Roma

30 MAGGIO – 250 punti W Belgrado 2

TOT: 225 punti in scadenza fino al mese di aprile compreso

TOT: 1575 punti in scadenza totali alle porte del Roland Garros

ALEXANDER ZVEREV

21 MARZO – 500 punti W Acapulco

04 APRILE – 10 punti R128 Miami

11 APRILE – 10 punti R16 Marrakech (NON-COUNTABLE TOURNAMENT)

18 APRILE – 90 punti R16 Monte Carlo

02 MAGGIO – 45 punti QF Monaco di Baviera

09 MAGGIO – 1000 punti W Madrid

16 MAGGIO – 180 punti QF Roma

23 MAGGIO – 125 punti W Ginevra

TOT: 610 punti fino al mese di aprile compreso

TOT: 1950 punti in scadenza totali alle porte del Roland Garros

RAFAEL NADAL

18 APRILE – 180 punti SF Monte Carlo

25 APRILE – 500 punti W Barcellona

09 MAGGIO – 180 punti SF Madrid

16 MAGGIO – 1000 punti W Roma

TOT: 680 punti in scadenza fino al mese di aprile compreso

TOT: 1860 punti in scadenza totali alle porte del Roland Garros