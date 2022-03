Guida al Miami Open 2022: statistiche, scenari e curiosità varie

Per il secondo anno consecutivo – nel 2020 il torneo venne annullato a causa della pandemia – il Miami Open non vedrà partecipare i Big Three (Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer). Un’edizione che si preannuncia ancor più singolare se si pensa che non sono presenti i numeri uno del ranking ATP e WTA: Ashleigh Barty ha infatti annunciato il proprio ritiro dal tennis e fatto richiesta alla WTA di rimuovere il suo nome dalla classifica; Novak Djokovic, invece, non ha potuto competere poiché non ha ricevuto il via libera dagli Stati Uniti dove è richiesta la vaccinazione completa al COVID per viaggiare. Per effetto di questo strambo intreccio di avvenimenti, potremmo assistere a un simultaneo cambio della guardia in vetta al ranking – sia al maschile che in ambito femminile – da quando il 09 luglio del 2012 Roger Federer soppiantò Nole dopo un anno di regno e Vika Azarenka detronizzò Maria Sharapova.

SCENARI AL VERTICE

Iga Swiatek sarà infatti matematicamente la nuova numero uno al mondo qualora battesse al secondo turno la svizzera Viktorija Golubic. Qualora la polacca dovesse uscire prematuramente contro l’elvetica, l’unica che potrebbe rovinarle la festa è Paula Badosa. La spagnola infatti si garantirebbe la cima della classifica WTA soltanto in caso di titolo in Florida e di contemporaneo KO della polacca con Golubic.

Daniil Medvedev, vista l’assenza di Djokovic, necessita invece di raggiungere almeno la semifinale per ritornare sul gradino più alto del podio. Gli altri interessanti scenari sui piani alti del ranking ATP sono:

– Alexander Zverev scavalca Rafa Nadal al numero 3 in caso di quarti di finale.

– Matteo Berrettini sorpassa Stefanos Tsitsipas al numero 5 se vince il titolo e il greco non va oltre il terzo turno.

CURIOSITÀ VARIE SUL TORNEO

Più titoli vinti: Agassi e Djokovic 6

Più giovane vincitore: Novak Djokovic, 19 anni, nel 2007

Più anziano vincitore: Roger Federer, 37 anni, nel 2019

Vincitore del titolo con il ranking più basso: Tim Mayotte nel 1985, era N°45 ATP

Più titoli vinti: Serena Williams 8

Più giovane vincitrice: Monica Seles, 16 anni, nel 1990

Più anziana vincitrice: Serena Williams, 33 anni, 2015

Vincitrice del titolo con il ranking più basso: Kim Clijsters nel 2005, era N°38

ACCOPPIATA INDIAN WELLS + MIAMI NELLO STESSO ANNO

SUNSHINE DOUBLE MASCHILE

Novak Djokovic x 4 (2011-2014-2015-2016)

Roger Federer x 3 (2005-2006-2017)

Jim Courier (1991)

Michael Chang (1992)

Pete Sampras (1994)

Marcelo Rios (1998)

Andre Agassi (2001)

SUNSHINE DOUBLE FEMMINILE

Steffi Graf x 2 (1994 – 1996),

Kim Clijsters (2005)

Victoria Azarenka (2016)

