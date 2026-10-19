Prima vittoria ATP e corsa alle Next Gen Finals, chi è Felix Balshaw

La Francia ha un’altra stellina da coccolare. Si chiama Felix Balshaw, è nato il 15 giugno 2006 e ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito maggiore all’ATP 250 di Lione 2026. Il 20enne ha battuto Jaime Faria 6-2 4-6 6-3 in 1 ora e 46 minuti al primo turno del torneo francese. Curiosamente Balshaw è francese ma nato in Inghilterra (a Leeds), come una sorta di alter ego di Arthur Fery! Suo papà, infatti, è britannico ed ex sportivo professionista: Ian Robert Balshaw è stato un rugbista, vincitore della Coppa del Mondo del 2003.

Un 2026 di continua crescita

A differenza di papà, Felix ha preferito la racchetta e nel 2026 sta vivendo la stagione migliore della sua carriera. 3 tit0li ITF tra aprile e maggio (M15 Dubrovnik, M15 Prijedor, M25 Deauville) hanno inaugurato un periodo particolarmente propizio. Tra Prijedor, Deauville e Lione (dove ha giocato la prima finale Challenger), Balshaw ha infilato 14 vittorie consecutive fino alla sconfitta nell’atto conclusivo di Lione (4-6 6-7(4) contro David Jorda Sanchis). Nello stesso periodo ha vinto anche 8 match consecutivi in doppio, aggiudicandosi i due ITF pure in coppia.

A giugno ha giocato e perso una seconda finale Challenger al 75 di Targu Mures (3-6 5-7 contro l’ex Top 100 Sumit Nagal). La stagione è stata un crescendo continuo: a fine agosto è arrivata la prima qualificazione per un main draw ATP nel 250 di Winston-Salem, dove non ha sfigurato al primo turno contro Aleksandar Kovacevic (sconfitta per 4-6 6-7(4)). Pochi giorni dopo, Balshaw ha saldato il suo conto con le finali Challenger trionfando in un torneo discretamente prestigioso: il Challenger 75 di Manacor, nonché Rafa Nadal Open, organizzato e giocato all’accademia del campione spagnolo. La vittoria al primo turno dell’ATP 250 di Lione è dunque la ciliegina sulla torta di un’annata estremamente positiva.

Balzo nel ranking e corsa verso Reggio Calabria

Balshaw nel primo ranking di gennaio 2016 era numero 718 al mondo, da lunedì 26 ottobre sarà abbondantemente dentro alla Top 200 e ritoccherà il best ranking (193). La posizione precisa dipenderà dal suo percorso a Lione, ma anche dai risultati degli altri giocatori presenti in quella zona di classifica. Inoltre, il classe 2006 è ampiamente in corsa per la qualificazione alle Next Gen Finals di Reggio Calabria. Con la vittoria di Lione è momentaneamente salito all’ottavo posto scavalcando Nikolai Budkov Kjaer. Per qualificarsi al torneo riservato ai migliori under 20 potrebbe bastare il decimo posto. Difatti Joao Fonseca ha concluso la sua stagione, facendo scalare il limite per la qualificazione alla nona piazza, ma anche Rafa Jodar difficilmente sarà della partita.

Ad ogni modo, Felix Balshaw rimane in una buona posizione per partecipare alle Next Gen Finals. Nel frattempo, in Francia possono coccolare un talento molto promettente e fin qui cresciuto lontano dai riflettori, puntati e concentrati su Moise Kouame. Chissà che i due non possano incrociarsi proprio a Reggio Calabria.