Sinner, 94 settimane da numero uno: il primato resiste, ma Zverev si avvicina

Jannik Sinner inaugura la sua 94ª settimana da numero uno del mondo. L’azzurro continua a sfruttare il vantaggio accumulato nei mesi precedenti, ma il conto alla rovescia per la fine del suo regno è ormai iniziato. L’assenza dal circuito, dovuta ai problemi al ginocchio destro che lo hanno costretto a chiudere anticipatamente la stagione, sta progressivamente riducendo il margine sui diretti inseguitori.

Zverev aspetta il sorpasso

Dopo l’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 19 ottobre, Sinner conserva la vetta con 10.950 punti, mentre Alexander Zverev insegue a quota 10.070. Sono 880 le lunghezze che separano i due giocatori, ma la situazione è destinata a cambiare nelle prossime settimane.

Il tedesco, infatti, ha ormai la certezza di chiudere il 2026 al primo posto della classifica mondiale, complice l’assenza dell’azzurro per il resto della stagione. Il sorpasso ufficiale dovrebbe concretizzarsi con la scadenza dei punti conquistati da Sinner al Masters 1000 di Parigi dello scorso anno, quando l’altoatesino si impose in finale contro Felix Auger-Aliassime.

Il 2 novembre potrebbe quindi segnare la fine del regno di Sinner, che avrà comunque modo di allungare ulteriormente il proprio bilancio prima di lasciare la vetta.

Resta il peso di un primato costruito attraverso risultati straordinari e una continuità che gli ha permesso di accumulare un margine considerevole sulla concorrenza. Il vantaggio accumulato continua a proteggerlo, anche a distanza di mesi dall’ultima partita disputata, ma il calendario sta ormai presentando il conto.

Per Sinner, l’obiettivo sarà ora recuperare pienamente dall’infortunio e preparare al meglio il ritorno in campo nel 2027. La priorità è tornare al cento per cento, con la consapevolezza che riconquistare il numero uno sarà una delle sfide più importanti della prossima stagione.