Roland Garros 2026: Fonseca non sbaglia all’esordio con Pavlovic, super sfida al secondo turno con Prizmic

Non sbaglia all’esordio Joao Fonseca. Il brasiliano batte il qualificato francese Luka Pavlovic e accede al secondo turno del Roland Garros 2026. 7-6(6) 6-4 6-2 in 2 ore e 14 minuti per il classe 2006, in cerca di riscatto dopo le premature uscite ai Masters 1000 di Madrid e Roma, rispettivamente contro Rafael Jodar e Hamad Medjedovic. Ottima prestazione da parte del talento carioca, in difficoltà nel primo parziale ad arginare il gioco del numero 240 del mondo, ma bravo a gestire la partita dopo essersi portato a casa il tie-break.

Al prossimo turno, Fonseca sfiderà il croato classe 2005 Dino Prizmic, uscito indenne dal match di primo turno contro Michael Zheng (prima vittoria Slam in carriera) e autore di una stagione fantastica fino a questo momento. Una sfida da non perdere, dunque, tra due talenti generazionali che si affronteranno per la prima volta in carriera e lo faranno sulla terra di Parigi.