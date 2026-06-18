Tsitsipas svela la sua passione: dal campo alla fotografia (VIDEO)

Stefanos Tsitsipas, in un periodo complicato sportivamente e umanamente dopo la rottura con Paula Badosa, ha coltivato la passione per la fotografia. Come annunciato dallo stesso tennista tramite i propri canali social, infatti, alcune delle sue fotografie saranno esposte all’Art Basel. Si tratta di una mostra d’arte che avrà luogo a Basilea, in Svizzera, dal 18 al 21 giugno 2026 coinvolgendo oltre 4000 artisti. “Per molti anni ho coltivato l’hobby della fotografia, portando la mia macchina fotografica in giro per il mondo e catturando ogni momento fugace” ha scritto l’ex numero 3 del ranking su X. Il greco si è detto molto orgoglioso della possibilità di esporre le proprie foto: “Mostrare la mia arte in un evento così prestigioso è il culmine del mio viaggio“.