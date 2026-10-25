Romano da copertina: Firenze incorona il nuovo campione Challenger

Grande spettacolo nella finale del Challenger di Firenze, con la sfida tutta italiana tra Michele Ribecai e Filippo Romano. A trionfare è Romano, che si impone in tre set 6-3, 4-6, 6-2 e corona una settimana da protagonista con la conquista del titolo.
Dopo la vittoria contro Sandro Kopp, Filippo Romano completa una settimana straordinaria conquistando il titolo al Challenger di Firenze. Nella finale contro Michele Ribecai, il classe 2005 parte con grande autorità, aggiudicandosi il primo set con un convincente 6-3. Nel secondo parziale, però, subisce la reazione dell’avversario, che alza il livello del proprio gioco e ristabilisce la parità con un 6-4. Nel corso dell’incontro, Romano mette a segno sei ace, mentre Ribecai non riesce a trovare punti diretti con il servizio.
Nel set decisivo, Ribecai accusa un calo di rendimento, mentre Romano mantiene alta l’intensità e continua a esprimere un tennis solido ed efficace, completando l’opera e mettendo le mani sul trofeo.