Bagnatica fa bene: Martina Trevisan torna a vincere

Arriva il Trofeo Cpz e tutto passa. Nel caso di Martina Trevisan da cancellare c’era una serie aperta di cinque sconfitte consecutive fra Europa e Stati Uniti. Un periodo no che la mancina di Firenze si è messa alle spalle sulla terra del Tennis Club Bagnatica, battendo all’esordio la qualificata brianzola Martina Colmegna. Il punteggio finale dice 6-2 6-3 ma non racconta di un duello che ha obbligato la quinta testa di serie a tenere alta la guardia dall’inizio alla fine, contro una rivale dal tennis imprevedibile. “Sapevo – racconta la Trevisan – di dover essere propositiva e andare a prendermi i punti, all’occorrenza anche a rete. Martina ha una palla pesante e molto carica: scambiando troppo diventa difficile da battere”. Per sua fortuna la toscana ha fatto tutto come si deve e in un’ottantina di minuti si è presa il secondo turno, da giocare giovedì contro una fra Federica Di Sarra e la tedesca Wagner. Una buona chance per continuare la sua corsa e raccogliere altri punti, utili a dare ossigeno a una classifica Wta che la vede una cinquantina di posizioni più indietro rispetto al best ranking di n.144. Ma niente paura: è solo frutto di una programmazione ambiziosa, che l’ha portata a puntare soprattutto sui tornei del circuito maggiore. “Avrei potuto raccogliere qualcosa in più – ammette – ma mi servirà da lezione. Ci sono state anche tante esperienze positive. Se una giocatrice ha la classifica per provare a giocare nel Tour, è giusto farlo. È lì che tutte puntiamo ad arrivare”.

Questa settimana, tuttavia, la sua priorità si chiama Bagnatica, dove ha vinto nel 2016 e dove è arrivata in finale dodici mesi più tardi. Segno che qui si trova bene e che può fare strada anche stavolta. “È un bel torneo: l’organizzazione è ottima, i campi anche, e c’è tanto pubblico. Obiettivi? Sono qui per giocare qualche buona partita e riprendere il mio percorso. Dopo un periodo non troppo positivo in termini di risultati – chiude – devo ritrovare le giuste sensazioni”. Un discorso, l’ultimo, che si sposa bene anche col presente di Martina Caregaro, un’altra delle azzurre passate agli ottavi. La 27enne di Aosta si è presa a giugno a Padova il suo primo titolo in un evento da 25 mila dollari ma da allora ha vinto appena quattro partite in sei tornei. Nella sfida contro la tedesca Yana Morderger ha visto gli spettri di una nuova sconfitta ma dopo il 6-1 incassato nel primo set è riuscita a rimontare, fino a spuntarla per 1-6 6-1 7-5. Per l’Italia avanti anche Tatiana Pieri, che ha vinto il derby con la sorella più grande Jessica (fermata da un problema alla schiena nel terzo set), mentre hanno salutato il torneo Federica Prati e Camilla Scala. La prima si è arresa per 6-1 6-3 alla terza testa di serie Chloe Paquet, mentre alla seconda non è bastato il sostegno del pubblico per sovvertire i pronostici nel confronto con Amandine Hesse, a segno per 6-2 6-3.

Cristiana Ferrando ha fatto sognare il pubblico di Bagnatica per oltre un’ora, giocando un tennis di alta qualità che ha poco a che vedere col suo attuale ranking di numero 362 Wta. Ma al secondo turno del Trofeo Cpz, al suo posto, ci va la favorita numero 1 Arantxa Rus, che nel primo match della sessione serale l’ha spuntata in rimonta per 4-6 6-4 6-3. La 24enne ligure dal canto suo ha giocato un primo set intraprendente, non lasciandosi intimorire dallo spessore dell’avversaria e trovando valide soluzioni, ma nelle fasi calde del secondo set le è mancato il guizzo decisivo. Un doppio fallo sul set point per la rivale ha portato il match al parziale decisivo, nel quale l’olandese, ex n.61 del mondo, è scappata subito sul 3-0 e non si è più lasciata riacciuffare. Giovedì, per lei, ci sarà un’altra azzurra: Martina Caregaro. Partenza con vittoria anche per la tedesca Tamara Korpatsch, seconda testa di serie, brava a chiudere il programma di giornata ben oltre le 23.00 superando per 6-3 6-3 la promettente Eleonora Molinaro, lussemburghese di papà friulano. Nel frattempo sono diventate sette le azzurre qualificate per gli ottavi di finale, in virtù del bel successo di Federica Di Sarra sulla tedesca Stephanie Wagner. La tennista laziale, promossa dalle qualificazioni, ha avuto la meglio per 7-5 6-3 e si è guadagnata il derby con Martina Trevisan. Così è già garantita la presenza nei quarti di finale di almeno un’italiana. Giovedì a Bagnatica sono in programma tutti gli incontri degli ottavi di finale, a partire dalle 11 del mattino. L’ingresso è gratuito, ulteriori informazioni su www.itfbagnatica.it o alla pagina Facebook “Itf Bagnatica”.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Primo turno: Paquet (Fra) b. Prati (Ita) 6-1 6-3, T. Pieri (Ita) b. J. Pieri (Ita) 6-1 6-7 3-0 ritiro, Perrin (Sui) b. Bandecchi (Sui) 6-2 3-6 6-4, Kostova (Bul) b. Salden (Bel) 3-6 6-4 6-1, M. Trevisan (Ita) b. Colmegna (Ita) 6-2 6-3, Caregaro (Ita) b. Y. Morderger (Ger) 1-6 6-1 7-5, Hesse (Fra) b. Scala (Ita) 6-2 6-3, Di Sarra (Ita) b. Wagner (Ger) 7-5 6-3, Rus (Ned) b. Ferrando (Ita) 4-6 6-4 6-3, Korpatsch (Ger) b. Molinaro (Lux) 6-3 6-3.

Doppio. Primo turno: Bandecchi/Marfutina (Sui/Rus) b. Cocciaretto/Prati (Ita) 6-0 6-3. Quarti di finale: Alves/Ce (Bra) b. Morderger/Morderger (Ger) 6-1 6-3.

