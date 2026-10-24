ATP 250 Lione 2026: medical timeout per Cobolli contro Musetti

Medical timeout per Flavio Cobolli nel corso della sfida con Lorenzo Musetti, valida per le semifinali dell’ATP 500 di Lione 2026. Presunto problema alla schiena per il tennista romano, che si sta facendo trattare fuori dal campo dopo aver perso 6-2 il secondo set e aver vinto 6-4 il primo. Da valutare anche le condizioni di Musetti, non sembrato al meglio a fine primo parziale. La speranza è che non arrivi il ritiro per Cobolli.

17.54 – Turno di servizio agevole per Musetti, 1-1.

17.50 – Cobolli tiene il servizio a 30, 1-0.

17.49 – Si riparte con Cobolli al servizio.

17.45 – Medical timeout fuori dal campo per Cobolli.