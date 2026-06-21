ATP 250 Mallorca 2026: Sonego soffre, ma passa su Navone in tre set

Lorenzo Sonego comincia con non poca fatica il suo cammino all’ATP 250 di Mallorca 2026, ma alla fine riesce a imporsi in tre set, 7-6(2) 2-6 6-4 su Mariano Navone. Dopo l’uscita al primo turno al 500 di Halle contro Ben Shelton, l’azzurro trova la sua prima vittoria nel main draw di un torneo su erba e prosegue la sua preparazione in vista di Wimbledon 2026.

Un match senza particolari colpi di scena fin dalle prime battute: zero break e primo parziale deciso al tie-break, con Sonego lucido nel rubare i primi due turni di battuta all’argentino per l’allungo decisivo. Nel secondo set Navone sale di livello e riporta lo score in parità dopo aver affondato due break al sesto e all’ottavo gioco.

Nella terza frazione Sonego chiama il medical time-out e fa presagire il peggio per un dolore nella zona della coscia destra. Il trattamento del fisioterapista è invece un toccasana per il torinese, che appena due game dopo si rialza con nuova verve e piazza il break. Al primo match point, “Sonny” chiude dopo quasi tre ore di partita. Atteso ora per lui il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Hamad Medjedovic.