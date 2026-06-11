ATP 250 Stoccarda 2026, Kyrgios lotta ma perde in rimonta: avanza Shimabukuro

Sho Shimabukuro è ai quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda. Il giapponese, entrato in tabellone attraverso le qualificazioni, compie l’impresa contro Nick Kyrgios, rimontando il set di svantaggio e imponendosi in tre parziali con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-4 in un’ora e 53 minuti.

LA PARTITA

Una vittoria di carattere per Shimabukuro, che dopo aver ceduto il primo set non si è disunito, ha alzato il livello nei momenti chiave e ha saputo sfruttare le occasioni che contavano, attendendole pazientemente. L’unica palla break concessa dall’australiano, infatti, è stata quella che ha deciso il match. Non è stato semplice mantenere la lucidità di fronte a un avversario come Kyrgios, capace in qualsiasi momento di accendere il pubblico con colpi spettacolari, ma il giapponese non si è fatto innervosire né dallo show né dalla posta in gioco.

Shimabukuro aveva già impressionato in questa settimana, eliminando nel turno precedente il francese Quentin Halys con un netto 6-4 6-2, a cui si accoda un altro successo importante. Al prossimo turno troverà il vincente del match tra Ben Shelton e Marcos Giron.