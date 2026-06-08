ATP 250 Stoccarda 2026: Onclin sorprende Marozsan, prima vittoria nel circuito maggiore per il belga

Prima vittoria nel circuito maggiore per Gauthier Onclin, che batte in due set l’ungherese Fabian Marozsan nel primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda 2026. 7-6(6) 6-3 il punteggio in favore del belga, numero 186 ATP, entrato nel tabellone tedesco dopo aver superato Luz e Huesler nelle qualificazioni. Dopo la sconfitta all’esordio ATP contro Opelka all’Australian Open 2025, arriva il primo successo nel circuito maggiore per il 25enne di Liegi, che al secondo turno se la vedrà con il vincente del match tra Safiullin e Mpetshi-Perricard.