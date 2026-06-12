ATP 250 Stoccarda 2026: perché Bellucci-Fritz inizia in ritardo?

Slitta l’inizio del match tra Mattia Bellucci e Taylor Fritz, valido per i quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda 2026. La pioggia continua a impedire il regolare svolgimento del programma in Germania, con Bublik-Mpetshi Perricard che sarebbe dovuta iniziare alle 11.30 ma i giocatori non sono ancora scesi in campo. Fritz e Bellucci da programma era il terzo match dalle 11.00, al termine di Bublik-Perricard e Shelton-Giron, che ripartiranno dal 7-6(4) 4-4 in favore del mancino statunitense.

14.50 – Si partirà alle 15.00

14.15 – Il gioco non riprenderà prima delle 15.00.

14.00 – Non ci sono indicazioni sulla ripresa del gioco. Aprirà il programma Bublik-Perricard, seguiranno Shelton-Giron e poi Bellucci-Fritz.