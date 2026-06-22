Qualificazioni Wimbledon 2026, Cinà vince il derby con Cadenasso

Federico Cinà stacca il pass per il secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2026. Sull’erba di Roehampton hanno preso il via le gare del tabellone cadetto del terzo Slam della stagione e in apertura di programma il classe 2007 siciliano si è imposto nel derby con Gianluca Cadenasso con il punteggio di 6-3 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco. Per Cinà si tratta della prima vittoria in carriera ai Championships. Al secondo turno affronterà il vincitore della sfida tra Lautaro Midon e la testa di serie numero 5 delle qualificazioni Hugo Gaston.

Partenza lanciata del palermitano che scappa via immediatamente sul 3-0 e, annullando una palla break nel settimo game, mantiene il vantaggio fino in fondo per conquistare il primo set. Stesso copione anche nel secondo parziale, con Cinà che apre con un break e poi raddoppia il vantaggio portandosi sul 4-1 pesante. Salvando una palla break a Cadenasso nell’ultimo gioco, il numero 180 del mondo chiude la partita.

Niente da fare invece per Stefano Napolitano, che si è arreso al debutto al padrone di casa, testa di serie numero 23 del tabellone, Billy Harris, con il punteggio di 6-2 6-2 dopo un’ora e 16 minuti di gioco. Per il britannico sarà sfida al secondo turno contro Zsombor Piros, che all’esordio ha avuto la meglio su Ivan Ivanov.