ATP 500 Queen’s 2026: la finale sarà Paul-Cerundolo

Tommy Paul e Francisco Cerundolo si giocheranno il titolo dell’ATP 500 del Queen’s 2026. Lo statunitense, campione nel 2024 sui prati londinesi, ha liquidato in due set – 6-3 6-3 – il francese Ugo Humbert, mentre l’argentino è uscito indenne da una battaglia di quasi tre ore – 6-7(5) 6-3 6-4 – con Brandon Nakashima.

Nella finale di domenica si sfideranno la settima e l’ottava testa di serie. Cerundolo, alla seconda finale del 2026, va a caccia del secondo titolo dopo quello arrivato nell’ATP 250 di Buenos Aires (terra battuta) contro Darderi. Continuità da Top 10 per Paul, che giocherà la quarta finale del 2026 dopo quelle su terra nel 250 di Houston (vittoria vs Burruchaga) e nel 500 di Amburgo (ko vs Buse) e quella sul cemento nel 250 di Delray Beach (ko vs Korda).

Paul-Cerundolo, i precedenti

Sarà l’ottavo incontro tra Paul e Cerundolo. Lo statunitense su erba parte favorito, ma nei testa a testa è avanti 5-2 l’argentino, che ha battuto il 29enne di Voorhees negli ultimi tre scontri diretti (Masters 1000 Madrid 2024, Roland Garros 2024, Masters 1000 Miami 2025). L’ultimo successo di Paul risale all’Open del Canada del 2023. Su erba il bilancio è di 2-1 per Cerundolo, che ha avuto la meglio nell’ATP 250 di Eastbourne e proprio al Queen’s nel 2023, mentre la vittoria di Paul è arrivata sempre a Eastbourne ma nel 2022