Berrettini subito fuori a Lione: Jacquet vince in due set

Esordio amaro per Matteo Berrettini all’ATP di Lione. Il tennista italiano esce subito di scena dal torneo francese, sconfitto da Kyrian Jacquet, che si impone in due set al termine di una sfida combattuta. Il francese conquista il successo con il punteggio di 7-6(4) 7-5, sfruttando i momenti decisivi dell’incontro e chiudendo con una bella volée a rete.

Una partita equilibrata, nella quale Berrettini ha provato a fare la differenza soprattutto con il servizio. L’azzurro ha messo a segno 16 ace, tre in più rispetto ai 13 del suo avversario, ma non è riuscito comunque a portare a casa nessun set. Nel primo parziale la sfida si è trascinata fino al tie-break, dove Jacquet ha trovato lo spunto decisivo per portarsi avanti.

Anche nella seconda frazione Berrettini ha cercato di restare aggrappato alla partita, ma il francese ha mantenuto lucidità nei passaggi chiave, trovando il break necessario per chiudere sul 7-5. Con una volée comoda a rete, Jacquet ha archiviato l’incontro e conquistato il passaggio del turno.

Per Berrettini arriva un’eliminazione immediata dal torneo di Lione, nonostante una prestazione tutto sommato buona, che gli ha permesso di giocarsela fino alle fasi finali di entrambi i set. Jacquet tornerà in campo il 22 ottobre per il prossimo appuntamento del torneo.