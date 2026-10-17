Binaghi all’Olbia Challenger: “A Sinner auguro un 2027 in salute. Quarta Davis? Ci proviamo”

Un augurio a Jannik Sinner e agli altri azzurri frenati dagli infortuni, la rincorsa di Flavio Cobolli alle ATP Finals e il sogno della quarta Coppa Davis consecutiva. Angelo Binaghi fa il punto sul tennis italiano durante la visita all’Olbia Challenger, al Tennis Club Terranova, prima delle semifinali.

“Purtroppo la seconda parte dell’anno è stata tormentata. Sinner, Paolini, Cocciaretto e Musetti sono stati perseguitati dagli infortuni”, sottolinea il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. “Dopo le Nitto ATP Finals e la Coppa Davis la stagione finirà e ci sarà tempo per recuperare. Speriamo che tutti potranno godere di una salute migliore il prossimo anno”.

Intanto Cobolli, quinto nella Race, punta alla prima qualificazione per Torino. “Flavio si è reso protagonista di una stagione straordinaria, coronata dalla finale al Roland Garros che forse sarebbe potuta andare anche in modo diverso”, osserva Binaghi. Se centrasse l’obiettivo, sarebbe il quarto italiano in singolare alle Finals nelle sei edizioni ospitate in Italia, dopo Berrettini, Sinner e Musetti. “Siamo riusciti a ottenere anche più di quanto speravamo”.

A Bologna, invece, l’Italia proverà a confermarsi in Coppa Davis. “Siamo pieni di acciacchi, ma la panchina è talmente lunga che continua a esserci ampia scelta”, evidenzia il numero uno federale. Il capitano Filippo Volandri sceglierà gli uomini più in forma sulla base degli ultimi tornei: “Vincere la quarta Davis consecutiva sarebbe quasi esagerato, ma ci proveremo”.

Lo sguardo è rivolto anche al nuovo ATP 250 sull’erba, previsto nel Nord Italia da giugno 2028. “I tempi non sono così ampi e bisognerà presto iniziare a lavorarci”, avverte Binaghi, che indica tra le priorità la crescita degli Internazionali BNL d’Italia e l’organizzazione di un grande torneo per atleti con disabilità.

Infine, un apprezzamento per il circolo sardo che ospita il Challenger 125: “Ho visto dei progressi e delle modifiche sostanziali al club“. Un ampliamento che accompagna la crescita del torneo e l’apertura ad altre discipline.