Challenger 75 Cattolica 2026, Brancaccio e Forti avanzano in quarti di finale

Doppia soddisfazione azzurra al Challenger 75 di Cattolica 2026. Raul Brancaccio e Francesco Forti superano rispettivamente Liam Broady e Franco Agamenone e approdano ai quarti di finale del torneo romagnolo.

Brancaccio ha dominato il britannico con un netto 6-2 6-4 in un’ora e 18 minuti, in quello che è stato un pomeriggio quasi perfetto per il campano. Il dato più significativo è che il 29enne di Torre del Greco non ha concesso alcun break a Broady nel corso dell’intero incontro: servizio solido, gestione dei punti chiave impeccabile, e un livello di gioco costante che non ha mai messo in discussione l’esito del match. Una continuità di rendimento che fa ben sperare, considerando che Brancaccio aveva già convinto al primo turno, dove aveva battuto Pierluigi Basile in due tie-break dimostrando nervi saldi nei momenti decisivi. Al prossimo round troverà lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Bene Forti

Dalla sua, Forti si è liberato di Agamenone con un altrettanto convincente 6-3 6-7 6-1, chiudendo in tre set una sfida tutta azzurra. Il romano avanza così ai quarti, dove affronterà il vincente della sfida tra Alexander Vasilev e Andrea Guerrieri, con quest’ultimo che nel torneo ha già firmato uno dei risultati più sorprendenti eliminando la testa di serie numero 2 Dalibor Svrcina al primo turno.