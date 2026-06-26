Davidovich Fokina conquista la finale all’ATP 250 di Maiorca 2026: raggiunge Quinn

Alejandro Davidovich Fokina è a un passo dal rompere il tabù. Lo spagnolo ha conquistato la finale dell’ATP 250 di Maiorca 2026 grazie al successo in rimonta su Fabian Marozsan con il punteggio di 5-7 6-2 6-4 e domenica avrà un’altra occasione per sollevare il primo trofeo della carriera nel circuito maggiore.

Dopo aver ceduto un equilibrato primo set, Davidovich Fokina ha alzato il livello del proprio tennis, prendendo progressivamente il controllo degli scambi e imponendosi con autorità nei due parziali successivi. Una vittoria che gli permette di raggiungere la sesta finale ATP della carriera, dopo le cinque perse in precedenza.

Dall’altra parte della rete ci sarà Ethan Quinn, protagonista di una semifinale senza storia contro Nuno Borges. Lo statunitense ha dominato l’incontro imponendosi con un netto 6-1 6-2 e centrando la prima finale ATP in carriera.

Quello tra Davidovich Fokina e Quinn sarà un confronto inedito nel circuito ATP, con il primo scontro diretto tra i due.