Davidovich Fokina vince il Masters 1000 di Shanghai 2026: quanto guadagna? Soldi, punti e montepremi

Alejandro Davidovich Fokina ha vinto il Masters 1000 di Shanghai 2026, il suo primo trofeo ‘1000’ della carriera. Così facendo è diventato il primo spagnolo a vincere il Masters cinese, l’unico torneo di categoria ancora mai vinto da un iberico. La finale contro Rafael Jodar si chiude con un 1-6 7-6 (5) 6-4 e lo porta al best ranking di numero 13 del mondo.

Davidovich Fokina guadagna infatti anche 1000 punti in classifica, utili, nel caso, ad attutire i 330 della finale dell’ATP 500 di Basilea 2025, oltre che ad assicurare buoni tabelloni per gran parte del 2027. Il montepremi con la vittoria della finale, invece, corrisponde a 1.025.300 euro.

MONTEPREMI (IN EURO) E PUNTI RANKING ATP Masters 1000 Shanghai 2026

PRIMO TURNO – $23.760 (circa 21.160 euro) – 10 punti

SECONDO TURNO – $36.110 (circa 32.160 euro) – 30 punti

TERZO TURNO – $61.865 (circa 55.090 euro) – 50 punti

QUARTO TURNO – $105.720 (circa 94.140 euro) – 100 punti

QUARTI DI FINALE – $193.645 (circa 172.440 euro) – 200 punti

SEMIFINALE – $340.190 (circa 302.940 euro) – 400 punti

FINALE – $612.340 (circa 545.290 euro) – 650 punti

VITTORIA – $1.151.380 (circa 1.025.300 euro) – 1000 punti