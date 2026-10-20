Del Potro, Barty e Kuznetsova candidati per la Hall of Fame 2027

Juan Martín del Potro, Ashleigh Barty e Svetlana Kuznetsova sono tra i candidati per entrare nella International Tennis Hall of Fame nel 2027. Tre nomi importanti nella storia recente del tennis, accomunati da carriere di alto livello e da risultati che hanno lasciato il segno nel circuito internazionale.

Del Potro, ex numero 3 del ranking ATP, è stato uno dei protagonisti del tennis mondiale tra la fine degli anni Duemila e il decennio successivo. Il momento più alto della sua carriera è arrivato nel 2009, quando ha conquistato gli US Open battendo Roger Federer in finale, interrompendo il dominio dello svizzero a New York. L’argentino ha dovuto fare i conti con numerosi problemi fisici, che ne hanno condizionato il percorso e limitato la continuità negli anni successivi. Nel suo palmarès figurano anche la Coppa Davis vinta con l’Argentina nel 2016 e due medaglie olimpiche: il bronzo a Londra 2012 e l’argento a Rio 2016.

Tra le candidate c’è anche Ashleigh Barty, ex numero uno del ranking WTA e tre volte campionessa Slam. L’australiana ha conquistato il Roland Garros nel 2019, Wimbledon nel 2021 e gli Australian Open nel 2022, prima di annunciare il ritiro dal tennis professionistico nel marzo dello stesso anno, quando era ancora al vertice della classifica mondiale. Una decisione inattesa, arrivata dopo una carriera capace di portarla ai massimi livelli del circuito.

Completa il terzetto Svetlana Kuznetsova, due volte vincitrice di un torneo del Grande Slam. La russa ha trionfato agli US Open nel 2004, superando Elena Dementieva in finale, e al Roland Garros nel 2009, battendo Dinara Safina. Nel corso della sua carriera ha raggiunto il secondo posto del ranking mondiale e si è affermata come una delle protagoniste del tennis femminile degli anni 2000.

La candidatura alla Hall of Fame rappresenta un riconoscimento per il percorso sportivo dei tre campioni. L’ingresso nell’istituzione di Newport celebra le figure che hanno contribuito a scrivere la storia del tennis, dentro e fuori dal campo.