Masters 1000 Shanghai 2026: de Minaur ci prova ma non basta, Zverev in semifinale

È Alexander Zverev il secondo semifinalista del Masters 1000 di Shanghai 2026. Il tedesco si impone 6-4 6-4 in 1 ora e 17 minuti su Alex de Minaur e prenota la sfida ad Alejandro Davidovich Fokina per un posto in finale (6-1 per Zverev i precedenti). Il futuro numero 1 del mondo trova sulla sua strada un’ottima versione di “The Demon”, che però non riesce a sfruttare le poche occasioni concesse dal tedesco. Per l’australiano sfuma la terza semifinale 1000 della carriera, mentre Zverev accede alla 28esima semi di categoria (13-14 il bilancio).

Complessivamente de Minaur non sfigura, ma non incide nei due momenti clou. Nel primo set avrebbe l’occasione per recuperare subito il break di svantaggio, ma non sfrutta tre palle break consecutive. Nel secondo set, invece, la situazione è speculare: il classe ’99 di Sydney manca due break points di fila e nel gioco successivo cede la battuta a Zverev. A fine partita sono proprio questi due passaggi a fare la differenza e determinare la sconfitta per de Minaur. Il tedesco può dunque proseguire la caccia al titolo 1000 che manca da Parigi 2024, quando sconfisse Ugo Humbert 6-2 6-2. Sarebbe l’ottavo Masters nella bacheca del classe ’97. Inoltre, con questo risultato, Zverev supera quota 10.000 punti ATP per la prima volta in carriera.