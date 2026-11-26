L’esordio alle Finals di Coppa Davis regala una grande soddisfazione a Daniel Merida. Il giovane spagnolo ha conquistato il primo punto per la propria nazionale, superando una partenza complicata e riuscendo a gestire la pressione di un appuntamento dal peso particolare. Al termine dell’incontro, il ventunenne ha raccontato le proprie sensazioni, soffermandosi sulle difficoltà incontrate in campo e sulle emozioni legate alla convocazione di David Ferrer.

Lo spagnolo non ha nascosto il nervosismo iniziale, legato soprattutto alla responsabilità di rappresentare il proprio Paese: “Non è la stessa cosa giocare per la Spagna rispetto a giocare per sé stessi. Ero un po’ nervoso per la responsabilità, ma credo di essere riuscito a esprimere un buon livello. Sono felicissimo di aver conquistato la vittoria e non vedo l’ora di vedere Rafa in campo”.

La partita non è stata semplice, soprattutto nelle fasi iniziali, quando l’avversario ha cercato di imporre il proprio tennis con grande aggressività. Lo spagnolo ha però trovato il modo di cambiare l’inerzia dell’incontro, puntando sulla solidità e sulla continuità degli scambi. “Il campo era un po’ veloce e lui è partito giocando al massimo, colpendo molto forte e servendo molto bene. Ho cercato di portare la partita sul mio terreno, mettendo in campo più palline possibili. Poi lui ha iniziato a sbagliare qualcosa e credo che la partita si sia decisa proprio lì”, ha spiegato.

Merida ha riconosciuto di non aver espresso la propria miglior versione, ma ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto: “Non ho giocato il mio miglior tennis oggi, ma ho vinto. Era la cosa importante. È fantastico per me aver portato il primo punto alla Spagna. Credo che abbiamo una buona squadra qui e sono felice per questa vittoria”.

Per il giovane spagnolo si è trattato di un’occasione arrivata quasi inaspettatamente. La convocazione di David Ferrer, infatti, lo ha raggiunto mentre si trovava in vacanza. Una chiamata che non ha richiesto particolari esitazioni: “David mi ha chiamato mentre ero in vacanza, ma interromperle per venire qui non è stato assolutamente un problema. Rappresentare la Spagna è sempre una grandissima emozione. Sono contento che abbia deciso di puntare su di me per aprire la sfida e ancora più felice di averle regalato la prima vittoria”.

Il tennista iberico ha infine parlato dell’atmosfera vissuta in campo, sottolineando il sostegno del pubblico e l’importanza delle indicazioni ricevute dalla panchina: “L’atmosfera oggi era pazzesca. È stato incredibile giocare in queste condizioni. Riuscivo anche a sentire David, che mi ha aiutato molto durante la partita. Credo che anche questo sia stato un fattore importante per la vittoria”.

Adesso lo sguardo è rivolto al prosieguo della sfida e al contributo che potrà arrivare da Rafa. Merida, intanto, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi spagnoli: “C’è ancora molta strada da fare, ma daremo tutto. Abbiamo una buona squadra per riuscire a fare qualcosa di grande qui a Bologna”.