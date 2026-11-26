Daniel Merida conquista il primo punto per la Spagna nei quarti di finale della Coppa Davis 2026. Il ventiduenne spagnolo supera Joel Schwaerzler con il punteggio di 6-3 6-4, portando avanti la selezione guidata da David Ferrer nella sfida contro l’Austria. Una vittoria in due set per Merida, che dopo un avvio complicato è riuscito a trovare progressivamente maggiore continuità. Nel secondo singolare toccherà ora a Rafael Jodar, chiamato a provare a chiudere immediatamente la contesa e regalare alla Spagna il pass per la semifinale.

L’inizio dell’incontro aveva fatto pensare a una partita decisamente più equilibrata. Schwaerzler è partito con grande personalità e intraprendenza, riuscendo a mettere in difficoltà il più esperto avversario. Il giovane austriaco, classe 2006, ha mostrato qualità e coraggio, mentre Merida è apparso inizialmente piuttosto contratto, commettendo diversi errori e faticando a trovare le giuste sensazioni. Lo spagnolo è comunque riuscito a gestire i momenti più complicati e a trovare il break che gli ha permesso di indirizzare il primo parziale dalla propria parte.

Nel secondo set Merida ha cambiato marcia, liberandosi delle tensioni iniziali e giocando con maggiore scioltezza. Lo spagnolo ha iniziato a esprimere un tennis più fluido, trovando soluzioni efficaci e dando vita anche a scambi di ottima qualità. Una crescita che ha ulteriormente complicato la partita di Schwaerzler, costretto a inseguire e sempre più in difficoltà nel contenere il ritmo dell’avversario. Merida ha così preso progressivamente il controllo del gioco, riuscendo a chiudere l’incontro 6-3 6-4 e a consegnare alla propria nazionale il primo punto della sfida.

La Spagna, finalista nella passata edizione della Coppa Davis, è arrivata a Bologna dopo aver superato il Cile con un netto 4-0 nel turno precedente. Gli iberici avevano infatti beneficiato dell’accesso diretto alla fase finale, riservato alle finaliste dell’edizione 2025, dovendo affrontare una sola sfida prima della Final 8. Adesso, dopo il successo di Merida, la nazionale di David Ferrer vede avvicinarsi la semifinale: a Rafael Jodar il compito di provare a chiudere i conti già nel secondo singolare.

Le parole di Merida a Super Tennis

Al termine dell’incontro, Merida ha commentato la vittoria e le sensazioni provate nel suo debutto in questa fase della competizione, sottolineando anche il sostegno ricevuto dal pubblico: “Non è mai facile giocare il primo match contro la Spagna, con tutte le persone che ti guardano. Sono comunque contento, il pubblico qui è stato fantastico e c’erano tanti tifosi spagnoli. Ho cercato di farmi sostenere da loro. Sono ovviamente molto felice per la vittoria, adesso è il momento di guardare a Valladolid e spero che riusciremo a vincere e a passare il turno”.

Lo spagnolo ha poi dedicato un pensiero al capitano David Ferrer e al supporto dell’intero gruppo: “Avere David come capitano è incredibile. In ogni momento rappresenta un sostegno e cerco sempre di appoggiarmi a lui quando posso. Ho anche una squadra fantastica, sia nello staff tecnico che tra i giocatori. Non c’è molto altro da aggiungere: cerco di affidarmi a loro, guardarli e ascoltare i loro consigli. L’ho fatto molto durante la partita e credo che mi abbia aiutato”.