La Spagna conquista la semifinale di Coppa Davis 2026 e affronterà la Gran Bretagna per un posto nella finale della competizione. Decisivo il successo di Rafael Jodar, che supera Jurij Rodionov in rimonta con il punteggio di 2-6 6-0 6-1, completando il lavoro iniziato nel primo singolare da Daniel Merida, vittorioso contro Joel Schwaerzler. David Ferrer può così festeggiare il passaggio del turno della propria nazionale.

Parte forte l’Austria nel secondo singolare della sfida, con Jurij Rodionov che mette subito in difficoltà Rafael Jodar. Il tennista austriaco conquista il primo set con un netto 6-2, disputando una frazione di grande livello e concedendo pochissimo all’avversario. Jodar appare inizialmente contratto, fatica a trovare continuità e non riesce a reggere il ritmo imposto dal numero uno austriaco, particolarmente efficace negli scambi da fondo campo e bravo a limitare gli errori.

Nel secondo set, però, la partita cambia completamente volto. Jodar si sblocca, ritrova fiducia e lascia alle spalle le difficoltà iniziali, prendendo progressivamente il controllo degli scambi. Lo spagnolo sale in cattedra, aumenta l’intensità del proprio gioco e non concede più spazio a Rodionov, che fatica a trovare le contromisure. La reazione è perentoria: Jodar domina la frazione, non lascia neppure un game all’austriaco e firma un pesantissimo 6-0. Dopo un primo set complicato, lo spagnolo rimette così tutto in equilibrio.

Nel terzo set Jodar completa la rimonta, confermando quanto di buono mostrato nel secondo parziale. Lo spagnolo alza ulteriormente i giri del motore, trova continuità nel ritmo e mantiene alta l’intensità degli scambi, senza concedere a Rodionov la possibilità di rientrare in partita. Il 6-1 finale certifica una prestazione in crescendo, con il giovane spagnolo capace di reagire alle difficoltà iniziali e prendere definitivamente in mano l’incontro.

La Spagna può esultare: dopo il successo di Merida nel primo singolare, arriva anche quello di Jodar, che consegna a David Ferrer il pass per le semifinali. Sulla strada verso la finale ci sarà ora la Gran Bretagna.

Le parole di Jodar

Il successo ottenuto in campo ha un significato particolare per il giocatore, che ha sottolineato la soddisfazione di poter rappresentare il proprio Paese. “Sono davvero fiero di rappresentare il mio Paese, è sempre un piacere. Sono davvero grato, la stagione va di bene in meglio”.

Sulla partita, lo spagnolo ha riconosciuto le difficoltà incontrate soprattutto dopo un primo set complicato, evidenziando l’importanza del sostegno ricevuto dalla panchina: “Sapevo che la partita sarebbe stata complicata fin dal primo punto. Il capitano mi ha aiutato davvero tanto per continuare dopo il primo set, i suoi consigli sono stati davvero preziosi”.

Infine, lo sguardo si sposta sull’obiettivo della squadra, unita dalla volontà di proseguire il proprio cammino nella competizione: “Come squadra siamo davvero uniti, vogliamo raggiungere la finale“.