La Germania saluta la Coppa Davis ai quarti di finale, al termine di una sfida combattuta contro la Gran Bretagna, capace di imporsi per 2-1 e conquistare un posto in semifinale. Una sconfitta che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca alla formazione tedesca e al capitano Micheal Kohlmann, arrivata a Bologna con ambizioni importanti e la possibilità di giocarsi fino in fondo le proprie carte nella competizione.

Al termine dell’incontro, il capitano Michael Kohlmann ha analizzato l’eliminazione, soffermandosi soprattutto sull’equilibrio che aveva caratterizzato la sfida. Secondo il tecnico tedesco, la presenza di Alexander Zverev rappresentava una garanzia nel singolare, mentre gli altri due incontri presentavano un margine di incertezza decisamente maggiore. Il numero uno del mondo ha effettivamente rispettato il pronostico, superando Arthur Fery in due set e riportando la situazione in parità dopo la sconfitta iniziale di Jan-Lennard Struff contro Cameron Norrie.

A risultare decisivo è stato poi il doppio, nel quale Henry Patten e Neal Skupski hanno avuto la meglio su Kevin Krawietz e Tim Pütz, chiudendo la contesa e interrompendo il cammino della Germania.

Kohlmann non ha nascosto la propria delusione per l’epilogo della sfida, sottolineando come la sua squadra abbia mancato proprio nei due confronti maggiormente equilibrati l’occasione di conquistare la qualificazione: “Eravamo consapevoli che ci sarebbero state due partite molto combattute e un’altra nella quale Sascha (Zverev, ndr.) partiva da favorito. Purtroppo, sono state proprio le due sfide più equilibrate a sfuggirci”.