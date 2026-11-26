La Spagna del capitano David Ferrer ha superato agevolmente l’Austria nei quarti di finale di Coppa Davis 2026, pur non schierando Carlos Alcaraz. “Le Furie Rosse”, infatti, hanno vinto il tie 2-0 grazie ai successi di Daniel Merida (6-4 6-4 su Joel Schwaerzler) e Rafa Jodar (2-6 6-0-6-1 su Jurj Rodinov). Durante la conferenza stampa successiva alla vittoria, Ferrer ha sostanzialmente annunciato l’impiego di Alcaraz in semifinale: “Abbiamo bisogno di Carlos, è il nostro migliore giocatore. Sarà pronto per sabato“.

Sabato 28 novembre, infatti, sarà in programma la semifinale tra Spagna e Regno Unito, capace di sconfiggere la Germania del numero 1 al mondo, Alexander Zverev. La squadra di Ferrer rimane una delle grandi favorite per conquistare l’Insalatiera, come testimoniato anche dalla prova di forza messa in campo contro l’Austria. A tal proposito, Ferrer si è congratulato con Merida e Jodar per il livello espresso: “C’era tanta pressione sui nostri giovani, era la loro prima Final Eight di Coppa Davis e sono fiero di loro perché nessun match è stato facile”.