Lo scorso 19 ottobre, la Rafa Nadal Academy di Manacor ha compiuto 10 anni di attività. Tra le celebrazioni della ricorrenza, iniziate con il “Rafa Nadal Slam” dello scorso 3 ottobre, rientrerà anche il “El Gran Encuentro del Tenis Espanol” (“Il grande incontro del tennis spagnolo”), che vedrà scendere in campo Rafa Nadal e tanti altri campioni del tennis “rojo”. L’evento si terrà il 12 dicembre ed è descritto così dal sito ufficiale dell’Academy: “La ricorrenza riflette l’essenza dell’Accademia: trasmettere alle nuove generazioni le esperienze e i valori di coloro i quali hanno aperto la strada del tennis spagnolo”.

La struttura, dieci anni ha affiancato alla preparazione tennistica un percorso educativo fondato sui valori che hanno caratterizzato la carriera di Nadal: impegno, umiltà, disciplina e rispetto. Il filo conduttore delle iniziative organizzate per l’anniversario è proprio il passaggio di esperienza tra generazioni, trasformando l’Academy in un punto d’incontro tra chi ha costruito la storia del tennis spagnolo e chi proverà a scriverne il futuro.

Gli ospiti

Tra gli ospiti figurano anche Sergi Bruguera (vincitore del Roland Garros 1993 e 1994) e l’attuale capitano di Coppa Davis spagnola, David Ferrer. Di seguito l’elenco completo: Rafa Nadal, Carlos Costa, Sergi Bruguera, David Ferrer, Albert Costa, Virginia “Vivi” Ruano, Feliciano López, Anabel Medina, Tommy Robredo, José Higueras, Alberto Berasategui, Nicolás Almagro, Roberto Bautista Agut, Carla Suárez, Jordi Arrese, Javier Sánchez Vicario, Nuria Llagostera, Tomás Carbonell, Roberto Carretero, Pablo Andújar, Magüi Serna, Arantxa Parra, Jaume Munar, Cristina Torrens, María Antonia Sánchez Lorenzo, Alberto Tous, Juan Avendaño, Javier Soler, l’ex presidente della Federazione spagnola di tennis Agustí Pujol.