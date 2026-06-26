Djokovic si racconta in un film documentario in uscita il 20 agosto 2026

Dal 20 agosto su Prime Video sarà disponibile “NOVAK DJOKOVIC: Il lupo d’inverno“, prodotto da Words + Pictures e Sadoux Productions e diretto da Jason Hehir — lo stesso regista premio Emmy che aveva già raccontato Michael Jordan in “The Last Dance”. Il film debutterà in esclusiva in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Il documentario offre un accesso esclusivo al dietro le quinte dei principali tornei, al programma di allenamento del Nole tennista e fino ai momenti più intimi trascorsi con la famiglia. Accanto alla voce dello stesso Djokovic, il film raccoglie le testimonianze della moglie Jelena e di alcuni grandi nomi del tennis mondiale, tra cui Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker e Jim Courier.

Djokovic ha dichiarato che il film racconta “i dubbi, i sacrifici e il lavoro per evolversi costantemente al di là della storia che tanti credono di conoscere“. Hehir, dal canto suo, ha spiegato di essere rimasto affascinato da ciò che spinge un atleta a continuare una volta raggiunto l’apice: il documentario lo osserva non alla fine di una storia già chiusa, ma nel momento sospeso in cui un campione ha già conquistato tutto e continua comunque a cercare qualcosa.