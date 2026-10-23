Federer guarda al futuro: “Capitano in Laver Cup? Potrei pensarci”

Roger Federer apre a un possibile futuro in Laver Cup, ma frena sull’ipotesi di diventare allenatore a tempo pieno. L’ex numero uno al mondo ha parlato delle prospettive che potrebbero attenderlo lontano dal campo, indicando nel ruolo di capitano del Team Europa una possibilità da valutare in futuro, mentre seguire un giocatore nel circuito appare al momento un’ipotesi remota.

“Diventare capitano del Team Europa in Laver Cup è qualcosa che potrei prendere in considerazione un giorno”, ha dichiarato Federer. Più complicata, invece, la prospettiva di seguire un giocatore: “In questa fase della mia vita non allenerei nessuno. Sono troppo impegnato con i miei progetti e i miei figli hanno bisogno di tutta la mia attenzione”.

Lo svizzero ha ricordato anche l’esperienza condivisa con Stefan Edberg, suo allenatore per due anni, sottolineando quanto sia impegnativo ricoprire quel ruolo: “Per avere un impatto significativo su un giocatore bisogna dedicargli almeno 20-25 settimane all’anno”. Una prospettiva che oggi considera remota, senza tuttavia chiudere definitivamente la porta: “Non cambierei nulla della mia vita attuale, anche se mai dire mai”.