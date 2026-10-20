Ferrero: “Sinner? Sarebbe opportunità per evolvermi come allenatore”

Prosegue la saga alla ricerca del prossimo giocatore che allenerà Juan Carlos Ferrero. Lo spagnolo, ancora in attesa della giusta occasione, ha parlato ai microfoni di Diario As nuovamente della possibilità di allenare il numero 1 del mondo Jannik Sinner, il quale non tornerà in campo prima del 2027 a causa dell’infortunio al ginocchio che lo tormenta dal post Wimbledon. In merito a un’eventuale collaborazione con il campione altoatesino, Ferrero ha sottolineato l’effetto enorme che potrebbe avere sulla sua crescita da allenatore, riconoscendo allo stesso tempo che tale scelta potrebbe essere vista come un modo per andare contro il suo ex allievo Carlos Alcaraz.

“Sinner è un giocatore spettacolare, ha già dimostrato che quando è al top della forma è molto difficile da battere. Chi ha lavorato con Carlos come me lo sa bene. Se dovesse accadere in futuro, capisco come la gente, soprattutto gli spagnoli, possa rimanerci male, nel senso che potrebbe vederla come una scelta contro Alcaraz e contro ciò che può ancora raggiungere. Io non voglio andare contro nessuno, tantomeno contro Carlos. Ma, alla fine, anche io voglio evolvermi come allenatore e credo che, se ti si presenta un’opportunità di questo livello, le persone dovrebbero capirlo” ha spiegato il vincitore del Roland Garros 2003 che, al momento, ancora non ha scelto il suo futuro. Una cosa è certa: manca sempre meno al suo ritorno nelle vesti di coach nel circuito ATP.