Francia, il caldo estremo colpisce il tennis: annullati due tornei ITF

Due tornei ITF (W35 a Périgueux e M25 a Montauban) previsti in Francia nella settimana dal 22 al 28 giugno 2026 sono stati annullati a causa delle condizioni meteorologiche di caldo estremo. Nella decisione sono coinvolte anche le autorità locali di Nuova Aquitania e Occitania – le regioni in cui si dovevano tenere rispettivamente i tornei – che hanno proibito lo svolgimento di manifestazioni sportive durante un’allerta meteo rossa.

Nel caso di Périgueux il torneo la federazione ha dovuto sospendere il torneo nonostante la presenza di campi indoor. L’ITF, infatti ha comunicato quanto segue: “I campi al coperto sono sprovvisti di aria condizionata, pertanto non si possono utilizzare durante l’allerta meteo”. Alcune partite delle qualificazioni si erano già disputate, ma l’ITF ha dovuto rinunciare comunque ai due tornei: “A causa dell’ordinanza emanata dal governo regionale, che proibisce lo svolgimento di attività durante l’allerta meteo, ci vediamo costretti a cancellare il W35 di Périgueux “. Seppur tramite l’intervento diretto di organi di governo, si tratta di un piccolo passo verso la tutela dei giocatori e delle loro condizioni fisiche.