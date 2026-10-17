Medvedev incorona Jodar: “Vale la Top 10, vedremo quanti Slam vincerà”

Daniil Medvedev riconosce il talento e le prospettive di Rafael Jodar, protagonista di una vittoria che ha lasciato il segno al Masters 1000 di Shanghai. Dopo la sconfitta in semifinale contro il giovane spagnolo, il russo ha parlato in conferenza stampa, spendendo parole importanti per il suo avversario e per il futuro che lo attende nel circuito. Un giudizio che va oltre il risultato della partita e che testimonia quanto il classe 2006 abbia impressionato uno dei giocatori più affermati del tennis mondiale.

“Jodar è un gran giocatore, vale la Top 10: vedremo se e quanti Slam vincerà. Non possiamo mai sapere chi ne vince 1, 2, 6 o 25”, ha dichiarato Medvedev, mettendo in evidenza le qualità del giovane tennista e la possibilità che possa raggiungere i vertici del ranking ATP. Il russo, che conosce bene le difficoltà e le pressioni del circuito, non ha esitato a indicare nella Top 10 un obiettivo alla portata del giovane talento.

Per il madrileno, intanto, la semifinale di Shanghai rappresenta un risultato di grande valore e un passaggio importante nel suo percorso di crescita. Il giovane spagnolo si è misurato con un avversario abituato a competere per i titoli più prestigiosi e ha dimostrato di poter reggere il confronto con un campione di questo livello. Un’esperienza che può contribuire ad alimentare la fiducia nei propri mezzi e a consolidare le ambizioni per il futuro.