Qualificazioni ATP 500 Vienna 2026: avanza Sonego contro Vallejo

Lorenzo Sonego vola al secondo e decisivo turno di qualificazioni dell’ATP 500 di Vienna 2026. Nel loro primo scontro diretto, il torinese batte il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo (n.54 ATP) con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 in 1 ora e 50 minuti e interrompe una striscia di 4 sconfitte consecutive. Per l’azzurro si tratta, inoltre, solamente della seconda vittoria nelle ultime 9 partite disputate. Dall’uscita agli ottavi del ‘250’ di Winston-Salem (fine agosto), infatti, Lorenzo ha superato il match d’esordio solo nel ‘250’ di Chengdu, intervallato dalle sconfitte al primo turno dello US Open (al quinto set contro Zverev), del Challenger 125 di Genova (da prima testa di serie), del ‘250’ di Lione e nelle ‘quali’ dell’ATP 500 di Tokyo e del Masters 1000 di Shanghai.

Una vittoria che pesa, dunque, per l’attuale numero 89 del mondo e ex numero 21 ATP, considerando anche il livello dell’avversario. Il classe 2004 di Asuncion, testa di serie numero 2 del tabellone di qualificazioni, infatti, in stagione ha mostrato grandi cose, passando dalla posizione numero 143 di inizio anno alle porte della Top 50 grazie alle quattro finali Challenger raggiunte nel 2026 (record 2-2).