Qualificazioni Wimbledon 2026: Nardi fuori al secondo turno con Virtanen

Luca Nardi ko al secondo round delle qualificazioni di Wimbledon 2026. Il pesarese, numero 169 del mondo, si arrende in due set all’erbivoro Otto Virtanen e manca l’accesso al turno decisivo. 6-4 6-4, in un’ora e 5 minuti di gioco, il punteggio in favore del finlandese (n.137 ATP), che si giocherà un posto nel tabellone principale dei Championships con il vincente della sfida tra Nikolai Budkov Kjaer (n.121 ATP), testa di serie numero 8, e Matej Dodig (n.209 ATP). Nardi ripartirà dal Challenger 75 di Milano, dove saranno presenti anche gli azzurri Stefano Travaglia, fuori al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon, Francesco Passaro e Marco Cecchinato.