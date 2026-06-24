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Qualificazioni Wimbledon 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 25 giugno con Grant

By Giacomo Nicotera
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Tyra Grant agli Internazionali d'Italia 2026
Tyra Grant - Foto FITP

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 24 giugno della terza giornata di qualificazioni di Wimbledon 2026. In campo le fasi finali delle ‘quali’, che stabiliranno l’acceso al main draw. L’azzurra Tyra Grant se la vedrà con Harmony Tan per cercare l’approdo nel primo tabellone principale di un Major

IL PROGRAMMA DI GIOVEDI 25 GIUGNO

Show Court 1
12:00 — Oliver Tarvet vs Stefanos Sakellaridis

Court 2
12:00 — Max Basing vs Remy Bertola

Court 3
12:00 — Yi Zhou vs Billy Harris

Court 4
12:00 — Oceane Dodin vs Mananchaya Sawangkaew
A seguire — Alejandro Moro Canas vs Harold Mayot / Soonwoo Kwon / Arthur Gea

Court 5
12:00 — Alina Korneeva vs Fiona Crawley
A seguire — Vilius Gaubas / Henry Searle vs Dusan Lajovic

Court 6
12:00Harmony Tan vs Tyra Caterina Grant
A seguire — Jaime Faria vs Aziz Dougaz / Rei Sakamoto

Court 7
12:00 — Clement Tabur vs Shintaro Mochizuki

Court 8
12:00 — Iryna Shymanovich vs Katherine Sebov / Noma Noha Akugue
A seguire — Hugo Gaston vs Moez Echargui

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