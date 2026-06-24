Qualificazioni Wimbledon 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 25 giugno con Grant

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 24 giugno della terza giornata di qualificazioni di Wimbledon 2026. In campo le fasi finali delle ‘quali’, che stabiliranno l’acceso al main draw. L’azzurra Tyra Grant se la vedrà con Harmony Tan per cercare l’approdo nel primo tabellone principale di un Major
IL PROGRAMMA DI GIOVEDI 25 GIUGNO
Show Court 1
12:00 — Oliver Tarvet vs Stefanos Sakellaridis
Court 2
12:00 — Max Basing vs Remy Bertola
Court 3
12:00 — Yi Zhou vs Billy Harris
Court 4
12:00 — Oceane Dodin vs Mananchaya Sawangkaew
A seguire — Alejandro Moro Canas vs Harold Mayot / Soonwoo Kwon / Arthur Gea
Court 5
12:00 — Alina Korneeva vs Fiona Crawley
A seguire — Vilius Gaubas / Henry Searle vs Dusan Lajovic
Court 6
12:00 — Harmony Tan vs Tyra Caterina Grant
A seguire — Jaime Faria vs Aziz Dougaz / Rei Sakamoto
Court 7
12:00 — Clement Tabur vs Shintaro Mochizuki
Court 8
12:00 — Iryna Shymanovich vs Katherine Sebov / Noma Noha Akugue
A seguire — Hugo Gaston vs Moez Echargui