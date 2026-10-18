La Race dopo Shanghai: Jodar mette le ATP Finals nel mirino

Le scelte del numero uno del mondo hanno più conseguenze delle altre. Quando Jannik Sinner ha annunciato la chiusura anticipata della sua stagione 2026, tra le altre cose, ha lasciato anche un posto libero per le ATP Finals 2026 di Torino (15-22 novembre): senza l’azzurro il taglio si abbassa alla posizione numero nove, allargando il gruppo dei pretendenti.

Indipendentemente dal risultato della finale del Masters 1000 di Shanghai, Rafael Jodar aveva fatto la sua mossa. Il cammino in Cina lo aveva già portato proprio al nono posto della Race to Turin, addolcendo la sconfitta subita da Alejandro Davidovich Fokina per 1-6 7-6 (5) 6-4.

Manca poco

Infatti, nonostante manchino solamente tre settimane di tornei prima delle Finals , una per fascia di tornei (250, 500, 1000), più di metà del line-up è ancora da decidere. Dopo Ben Shelton ci sono infatti cinque giocatori nell’arco di poco più di 200 punti/meno di 400 punti. Tra il nono e il decimo posto c’è il primo, consistente scalino: ad Alex De Minaur, così come a Novak Djokovic, serve un grande risultato per colmare il gap, motivo per cui il serbo ha richiesto e ottenuto una wild card per l’ATP 500 di Basilea.

La race dopo Shanghai

Alexander Zverev: 9150 Jannik Sinner: 7950* Carlos Alcaraz: 4600 Ben Shelton: 4480 — Flavio Cobolli: 3540 Daniil Medvedev: 3420 Frances Tiafoe: 3380 Arthur Fils: 3325 Rafael Jodar: 3159 Alex De Minaur: 2880 Novak Djokovic: 2840 Tommy Paul: 2585 Taylor Fritz: 2530

*Stagione finita