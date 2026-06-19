Sesta semifinale ad Halle per Zverev: è terzo all time, domina Federer

Alexander Zverev conquista la semifinale nell’ATP 500 di Halle. Grazie al successo su Raphael Collignon, il tedesco si inserisce in una particolare classifica: diventa, infatti, il terzo tennista all time per semifinali (6) ottenute nel torneo tedesco, a pari merito con Philipp Kohlschreiber. Al secondo gradino del podio si piazza Yevgeny Kafelnikov con 7, per poi arrivare al primatista assoluto, sua maestà Roger Federer, che comanda con ben 15 semifinali tra il 2002 e il 2019. Si tratta della quarta semifinale consecutiva ad Halle per Zverev, che però non ha mai raggiunto la finale tra il 2023 e il 2025. Le prime due semifinali il tedesco le ha raggiunte nel 2016 e nel 2017, battendo prima Roger Federer e poi Richard Gasquet.

Le semifinali ad Halle di Zverev

2016 – vittoria in semifinale contro Federer

2017 – vittoria in semifinale contro Gasquet

2023 – ko in semifinale contro Bublik

2024 – ko in semifinale contro Hurkacz

2025 – ko in semifinale contro Medvedev