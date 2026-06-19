Shelton e Lehecka parteciperanno al Giorgio Armani Tennis Classic con Sinner

Ben Shelton e Jiri Lehecka parteciperanno al Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione in programma dal 23 al 27 di giugno all’Hurlingham Club di Londra. Lo statunitense e il ceco si aggiungono a Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Cameron Norrie, Casper Ruud, Karen Khachanov e Learner Tien, oltre ad alcuni ex giocatori e giocatrici, tra cui Flavia Pennetta.

IL MONTPREMI

Il format e dove seguire Sinner in tv

Ogni giorno il programma prevede sia incontri di singolare che di doppio. I giocatori in attività si sfideranno in una serie di partite di esibizione che seguiranno le regole e i punteggi classici del circuito ATP, mentre le Leggende si sfideranno in doppio. Per il 2026 SuperTennis si è assicurata i diritti tv, il Giorgio Armani Tennis Classic sarà quindi visibile sul canale 64 del digitale terrestre e sul canale 212 di Sky.