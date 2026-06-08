Sinner, 75 settimane da numero 1 ATP: Hewitt sempre più vicino

Nonostante l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros 2026, Jannik Sinner è rimasto saldamente al comando del ranking ATP. L’altoatesino vanta un bottino di 13.500 punti, che lo distanzia nettamente da Carlos Alcaraz, attualmente a 9.960 punti ma virtualmente già a 8.160, poiché è certo di perdere 1.800 punti in seguito ai forfait annunciati all’ATP 500 del Queen’s e a Wimbledon.

Ha notevolmente accorciato Alexander Zverev che, con la vittoria del Major parigino (+2.000), si è issato a quota 7.305. Se il tedesco, scalando i risultati di Stoccarda e Halle, dovesse approdare in finale sull’erba di Londra, allora ci sarebbe il fatidico sorpasso sul murciano.

Logiche e intrecci che non sfiorano minimamente il numero 1 del mondo, certo della sua posizione fino alla fine degli US Open e pronto a superare le 80 settimane di Lleyton Hewitt il prossimo 13 luglio. Per l’aggancio ad Andre Agassi, a quota 101, bisognerà aspettare la fine della stagione. Se l’altoatesino dovesse rimanere in vetta, il sorpasso si realizzerebbe nel mese di dicembre.

La classifica Atp dopo il Roland Garros

Jannik Sinner 13.500 punti Carlos Alcaraz 9.960 Alexander Zverev 7.305 Felix Auger-Aliassime 4.400 Ben Shelton 4.050 Alex de Minaur 3.855 Novak Djokovic 3.760 Daniil Medvedev 3.760 Taylor Fritz 3.720 Flavio Cobolli 3.540

16. Lorenzo Musetti 2.315

18. Luciano Darderi 2.300

34. Matteo Arnaldi 1.336

48. Matteo Berrettini 985