Sinner, 75 settimane da numero 1 ATP: Hewitt sempre più vicino

Nonostante l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros 2026, Jannik Sinner è rimasto saldamente al comando del ranking ATP. L’altoatesino vanta un bottino di 13.500 punti, che lo distanzia nettamente da Carlos Alcaraz, attualmente a 9.960 punti ma virtualmente già a 8.160, poiché è certo di perdere 1.800 punti in seguito ai forfait annunciati all’ATP 500 del Queen’s e a Wimbledon.
Ha notevolmente accorciato Alexander Zverev che, con la vittoria del Major parigino (+2.000), si è issato a quota 7.305. Se il tedesco, scalando i risultati di Stoccarda e Halle, dovesse approdare in finale sull’erba di Londra, allora ci sarebbe il fatidico sorpasso sul murciano.
Logiche e intrecci che non sfiorano minimamente il numero 1 del mondo, certo della sua posizione fino alla fine degli US Open e pronto a superare le 80 settimane di Lleyton Hewitt il prossimo 13 luglio. Per l’aggancio ad Andre Agassi, a quota 101, bisognerà aspettare la fine della stagione. Se l’altoatesino dovesse rimanere in vetta, il sorpasso si realizzerebbe nel mese di dicembre.
La classifica Atp dopo il Roland Garros
- Jannik Sinner 13.500 punti
- Carlos Alcaraz 9.960
- Alexander Zverev 7.305
- Felix Auger-Aliassime 4.400
- Ben Shelton 4.050
- Alex de Minaur 3.855
- Novak Djokovic 3.760
- Daniil Medvedev 3.760
- Taylor Fritz 3.720
- Flavio Cobolli 3.540
16. Lorenzo Musetti 2.315
18. Luciano Darderi 2.300
34. Matteo Arnaldi 1.336
48. Matteo Berrettini 985