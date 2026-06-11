Sinner, giro in Vespa con Laila Hasanovic a Montecarlo (VIDEO)

Jannik Sinner è tornato a Monte-Carlo dove ha ricominciato ad allenarsi in vista di Wimbledon 2026. Tra un allenamento e l’altro si è concesso un giro in Vespa per le stradine del Principato in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic. L’italiano non scenderà in campo in nessuno dei tornei ufficiali su erba previsti prima di Wimbledon, a differenza degli anni scorsi in cui era solito giocare l’ATP 500 di Halle. Tuttavia, prima del terzo Slam stagionale il numero 1 al mondo parteciperà all’esibizione Giorgio Armani Tennis Classic, in programma dal 23 al 27 giugno. Si tratta di un torneo celebre che ha accolto moltissimi campioni – tra cui Novak Djokovic e Rafael Nadal – ed è giunto alla sua 32esima edizione. Sarà l’unica occasione per Sinner di testare l’erba prima dell’inizio di Wimbledon.