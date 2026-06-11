Jannik Sinner giocherà il Giorgio Armani Tennis Classic prima di Wimbledon

Torna anche nel 2026 il torneo di esibizione Giorgio Armani Tennis Classic presso l’Hurlingham Club di Londra dal 23 al 27 giugno. Quest’anno tutti gli occhi saranno puntati su Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo disputerà l’esibizione come unico torneo su erba prima di Wimbledon, non essendo iscritto a nessuno dei tornei ufficiali previsti prima del terzo Slam stagionale. Assieme a lui anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Ci saranno pure il padrone di casa Cameron Norrie, Casper Ruud, Karen Khachanov e Learner Tien.

Per quanto riguarda le Legends, invece, l’edizione 2026 ospiterà Marcos Baghdatis, Manosur Bahrami, Michael Chang e Flavia Pennetta. Il Giorgio Armani Tennis Classic ha storicamente ospitato grandissimi nomi del panorama tennistico tra cui Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, per un totale di quasi 25o Slam e 1500 settimane al numero uno del ranking sommando tutte le star che sono passate negli anni dall’Hurlingham Club.